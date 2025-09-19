ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Европейската комисия: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Николай Желязков, БТА

Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток".

Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

