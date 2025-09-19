Кралят на Тайланд назначи ново правителство

Кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн назначи нов кабинет с премиер Анутин Чарнвиракул, след като предшественичката му бе отстранена заради съдебно решение, свързано с нарушения на етични правила, и обществено недоволство след кръвопролитния военен сблъсък с Камбоджа, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Кабинетът се очаква да встъпи в длъжност идната седмица, след като положи клетва пред краля.

Анутин, лидер на партията "Бумджайтай", бе избран за премиер от парламента миналия месец. Той идва на мястото на Паетонгтарн Шинаватра от партията "За тайландците", която бе отстранена, след като бе призната за виновна за нарушения на етични правила след изтекъл телефонен разговор с председателя на Сената на съседна Камбоджа Хун Сен. Разговорът бе последван от пограничен кофликт между двете държави през юли, при който бяха убити десетки хора.

Повечето от постовете в кабинета на Анутин са заети от членове на партията му, както и от още две политически сили – подкрепяната от армията Народна партия и партията "Клатам", които заедно ще сформират правителството на малцинството. Много от новоназначените министри, включително самият Анутин, бяха част от кабинета на "За тайландците" след изборите през 2023 г.

"За тайландците" не е част от новия кабинет. По-рано партията заяви, че ще остане в опозиция.

Анутин ще бъде както премиер, така и министър на вътрешните работи. Той оглавяваше вътрешното ведомство и в предишното правителство.