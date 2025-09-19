ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21328493 www.24chasa.bg

Кралят на Тайланд назначи ново правителство

776
Флагът на Тайланд СНИМКА: Пиксабей

Кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн назначи нов кабинет с премиер Анутин Чарнвиракул, след като предшественичката му бе отстранена заради съдебно решение, свързано с нарушения на етични правила, и обществено недоволство след кръвопролитния военен сблъсък с Камбоджа, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Кабинетът се очаква да встъпи в длъжност идната седмица, след като положи клетва пред краля.

Анутин, лидер на партията "Бумджайтай", бе избран за премиер от парламента миналия месец. Той идва на мястото на Паетонгтарн Шинаватра от партията "За тайландците", която бе отстранена, след като бе призната за виновна за нарушения на етични правила след изтекъл телефонен разговор с председателя на Сената на съседна Камбоджа Хун Сен. Разговорът бе последван от пограничен кофликт между двете държави през юли, при който бяха убити десетки хора.

Повечето от постовете в кабинета на Анутин са заети от членове на партията му, както и от още две политически сили – подкрепяната от армията Народна партия и партията "Клатам", които заедно ще сформират правителството на малцинството. Много от новоназначените министри, включително самият Анутин, бяха част от кабинета на "За тайландците" след изборите през 2023 г.

"За тайландците" не е част от новия кабинет. По-рано партията заяви, че ще остане в опозиция.

Анутин ще бъде както премиер, така и министър на вътрешните работи. Той оглавяваше вътрешното ведомство и в предишното правителство.

Флагът на Тайланд СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание