ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21328611 www.24chasa.bg

Лавров се среща с Рубио в рамките на Общото събрание на ООН

1260
ООН Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Среща между министъра на външните работи на Русия – Сергей Лавров, и държавния секретар на САЩ – Марко Рубио, е планирана в рамките на юбилейната 80-а годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която тече в момента, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

"Предвижда се първата – може би от 2021 година насам – официална среща (на Лавров) с държавен секретар на САЩ", каза Небензя в интервю за телевизия "Русия 24" ("Россия-24").

Топдипломатите на Русия и САЩ се срещнаха миналия месец като част от делегациите за срещата между президентите на двете страни – Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Анкоридж, в американския щат Аляска, на 15 август.

ООН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание