Виктор Орбан: Приятелството има значение и в политиката

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че приятелството има значение и в политиката. Думите му идват по повод решението на САЩ да отменят визовите ограничения за унгарски граждани от 30 септември. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че когато Доналд Тръмп се е борил за президентския пост, двамата са се договорили „да премахнат санкциите на американската левица срещу Унгария".

Ще отнеме месеци, докато решението премине през американската бюрократична процедура, „но президентът Тръмп спази думата си и даде на унгарците възможност за безвизово пътуване до САЩ", каза Орбан.

Той заяви, че администрацията на президента Джо Байдън е опитала да нанесе удар на Будапеща, тъй като Унгария не е съгласна с вижданията на Демократическата партия по въпросите за „миграцията, пола и войната". Унгарският премиер добави, че необходимостта от получаване на виза е „много неприятна" за онези, които учат или работят в САЩ.