ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21328988 www.24chasa.bg

Виктор Орбан: Приятелството има значение и в политиката

2280
Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че приятелството има значение и в политиката. Думите му идват по повод решението на САЩ да отменят визовите ограничения за унгарски граждани от 30 септември. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че когато Доналд Тръмп се е борил за президентския пост, двамата са се договорили „да премахнат санкциите на американската левица срещу Унгария".

Ще отнеме месеци, докато решението премине през американската бюрократична процедура, „но президентът Тръмп спази думата си и даде на унгарците възможност за безвизово пътуване до САЩ", каза Орбан.

Той заяви, че администрацията на президента Джо Байдън е опитала да нанесе удар на Будапеща, тъй като Унгария не е съгласна с вижданията на Демократическата партия по въпросите за „миграцията, пола и войната". Унгарският премиер добави, че необходимостта от получаване на виза е „много неприятна" за онези, които учат или работят в САЩ.

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание