ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21329084 www.24chasa.bg

Литовският външен министър пристигна на посещение в Украйна

808
Литовският външен министър Кестутис Будрис и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха Снимка: Екс/Kęstutis Budrys

Литовският външен министър Кестутис Будрис пристигна на посещение в Украйна. Това съобщи Укринформ, цитиран от БТА, като се позова на негово съобщение в социалните мрежи.

Той публикува и видео от Михайловския площад в Киев, а под него написа: "Поздрави от Украйна!".

Будрис похвали свободолюбивия дух, куража и издръжливостта на жителите на украинската столица и на украинците като цяло.

"Въпреки продължаващата руска агресия и смъртоносни нощни атаки, украинците не се отказват от живота – те работят, учат, създават, възстановяват. Със своята смелост те защитават не само Украйна, но и цяла Европа", заяви литовският външен министър.

Будрис увери, че Литва застава до Украйна винаги и навсякъде и ще продължи да го прави до постигане на мир и победа.

Литовският външен министър Кестутис Будрис и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха Снимка: Екс/Kęstutis Budrys

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание