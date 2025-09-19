Литовският външен министър пристигна на посещение в Украйна

Литовският външен министър Кестутис Будрис пристигна на посещение в Украйна. Това съобщи Укринформ, цитиран от БТА, като се позова на негово съобщение в социалните мрежи.
Той публикува и видео от Михайловския площад в Киев, а под него написа: "Поздрави от Украйна!".
Будрис похвали свободолюбивия дух, куража и издръжливостта на жителите на украинската столица и на украинците като цяло.
"Въпреки продължаващата руска агресия и смъртоносни нощни атаки, украинците не се отказват от живота – те работят, учат, създават, възстановяват. Със своята смелост те защитават не само Украйна, но и цяла Европа", заяви литовският външен министър.
Будрис увери, че Литва застава до Украйна винаги и навсякъде и ще продължи да го прави до постигане на мир и победа.
🇱🇹🤝🇺🇦Thank you @andrii_sybiha for the warm welcome in Kyiv, your insights and a valuable exchange. Lithuania will continue all its efforts to support Ukraine in pursuing a just and lasting peace. But let’s be clear: the aggressor will not stop until its war machine is broken.… pic.twitter.com/uDxae68eJl— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 19, 2025