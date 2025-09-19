ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Кая Калас: Лишаването на Москва от средства за водене на война е важно за прекратяването й

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент. Думите й идват по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца, информира БТА.

Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.

