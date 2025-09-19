ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Открихме център за безплатна ад...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21329325 www.24chasa.bg

Ирак: Убит е лидер на "Ислямска държава" в Сирия

1100
Членове на групировката ,,Ислямска държава" СНИМКА: Twitter/ @GumNaam_PK

Високопоставен лидер на групировката "Ислямска държава" (ИД) е бил убит при операция, проведена в Сирия в координация с оглавяваната от САЩ международна коалиция. Това съобщи иракската служба за борба срещу тероризма, цитирана от Ройтерс и БТА.

Командирът Омар Абдул Кадер Басам, известен като Абдул Рахман ал Халаби, е бил ръководител на външните операции и е отговарял за сигурността в ИД. Той е обвинен, че е ръководил атаки в няколко държави, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, и е планирал нападения и в Европа и САЩ, които в крайна сметка са били предотвратени благодарение на работата на разузнавателните служби, каза още иракската служба за борба срещу тероризма.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток, нанесе в Сирия поредица удари, насочени срещу фигури от "Ислямска държава".

Представители на американските власти предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на президента Башар ал Асад през
декември миналата година.

Членове на групировката ,,Ислямска държава" СНИМКА: Twitter/ @GumNaam_PK

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание