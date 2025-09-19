Гръцките власти задържаха близо 120 000 контрабандни електронни цигари в тир при Евзони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 120 000 електронни цигари, скрити в тежкотоварен камион с косовска регистрация, са задържали гръцките власти. Шофьорът направил опит за излизане от страната при граничния пункт Евзони на границата със Северна Македония, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По информация на митническите служби в Гърция водачът на превозното средство, в което вчера е намерено голямото количество електронни цигари, е бил задържан на място, а незаконните стоки са иззети.

Стойността на иззетите 118 300 електронни цигари надхвърля 300 000 евро, като това е най-голямото количество електронни цигари, което гръцките власти са залавяли до момента, отбелязва „Катимерини".