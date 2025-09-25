Песков: Тръмп все още е решен да работи за постигане на мир в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предположи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още се стреми да работи за постигането на мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Песков е казал това, след като по-рано тази седмица Тръмп промени рязко изказванията си в подкрепа на Киев.

След среща с украинския си колега Володимир Зеленски във вторник президентът на САЩ заяви, че смята, Киев може да си върне цялата територия, завзета от Русия, и че трябва да действа сега, докато Москва е изправена пред икономически проблеми.

Москва смята, че администрацията на Тръмп запазва политическата воля да намери решение на войната. Русия е готова да участва в мирни преговори, подчерта днес Песков.

"Всъщност, виждаме различна риторика, която идва от Вашингтон. Засега изхождаме от това, че Вашингтон запазва политическата си воля, а президентът Тръмп запазва политическата си воля да продължи да полага усилия за мирно уреждане на конфликта в Украйна", заяви Песков, цитиран от ТАСС.

Той добави, че изявленията на Вашингтон за последствия за Русия, в случай че тя откаже добросъвестни преговори, не противоречат на декларираното желание на САЩ да реши конфликта в Украйна по дипломатически път.