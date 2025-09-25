ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Нова стачка нарушава движението на фериботите в Гърция

Ферибот Снимка: Pixabay

Два от синдикатите на механиците в Гърция отправиха призив за стачка днес, след като вчера на ферибот на компанията „Блу Стар Хиос“ по линията Родос - Пирея загина член на екипажа, съобщи АНА-МПА.

Стачката ще продължи до полунощ тази вечер.

Инцидентът на ферибота стана, след като загиналият е бил затиснат от плъзгаща се херметична врата на борда.

Синдикатите настояват за строго спазване на мерките за безопасност и за достатъчно време за обучение на младите членове на екипажите, какъвто е бил загиналият моряк, пише БТА.

Вчера капитанът на ферибота и главният механик бяха задържани за кратко, след което освободени. На тях им е повдигнато обвинение в убийство по небрежност.

Франс прес съобщава, че според бреговата охрана стачката засяга всички фериботи, тръгващи от Пирея за островите в Егейско море и Крит. Няколко линии до островите в Сароническия залив все още работят.

