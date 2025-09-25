Косово поиска от ЕС да премахне наказателните мерки срещу страната

Косовският президент Вьоса Османи съобщи, че е разговаряла днес с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас в Ню Йорк, съобщи албанската редакция на Радио Свободна Европа, цитирана от БТА.

Османи каза, че е обсъдила с Калас последните събития в Косово и региона и е поискала премахване на наказателните мерки, които Съюзът наложи на Косово през 2023 г.

ЕС наложи наказателни мерки на Косово през юни 2023 г. заради ескалация на напрежението в Северно Косово и не ги отменя с аргумента, че Косово не е направило достатъчно за деескалацията на ситуацията в северната част на страната, която е предимно населена със сърби.

"Интеграцията на Косово в ЕС остава сред основните ни държавни приоритети. В този дух отново подчертах необходимостта от отмяна на несправедливите мерки на ЕС срещу Косово, които вредят на всички наши граждани без изключение", каза Османи.

По време на първото си посещение в Косово през май като ръководител на европейската дипломация Калас заяви, че постепенното премахване на мерките е започнало.

Тогава тя не обясни какви мерки може да са отменени, но Радио Свободна Европа научи от свои източници в Брюксел, че отменените мерки са свързани със Споразумението за стабилизиране и асоцииране - първия договорен пакт между Косово и ЕС, и Инвестиционната рамка за Западните Балкани (ИРЗБ).

Косово отдавна цели членство в ЕС, но остава единствената страна в Западните Балкани, която все още няма статут на страна кандидат за членство, припомня Радио Свободна Европа. Заявлението на Косово за членство в ЕС, подадено през декември 2022 г., все още не е разгледано.