КМГ: Си Дзинпин обяви китайския план за борба с климатичните промени

На 24 септември китайският председател Си Дзинпин произнесе видео реч по време на среща на върха на ООН, посветена на климатичните промени.

В речта си Си Дзинпин посочи, че тази година се навършват 10 години от постигането на Парижкото споразумение, а в момента е настъпил важен период за глобалното управление на климата. Според китайският председател различните страни трябва да се придържат към принципа за общи, но и диференцирани задължения, а развитите страни трябва да реализират първи задълженията за намаляване на въглеродните емисии чрез финансова и технологична подкрепа за развиващите се страни.

Си Дзинпин обяви китайския план в борбата с климатичните промени. До 2035 г. нетните емисии на парникови газове от икономическите дейности в Китай да спаднат със 7% - 10%, делът на потреблението на зелени енергийни източници в общото потребление на енергийни източници да достигне над 30%, а електрическите автомобили да станат основен поток в продажбите на МПС. Си Дзинпин изтъкна, че това е целта, която Китай е поставил в съответствие с изискванията на Парижкото споразумение и отразява максималните усилия на страната. Си Дзинпин призова за активизиране в действията за хармонично съществуване между хората и природата и защитата на общия дом на човечеството.