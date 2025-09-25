Израелската полиция уби двама на Западния бряг, заподозрени в подготовка на атентати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили са убили днес двама палестинци в Тамун, в северната част на окупирания Западен бряг, съобщи армията, цитирана от Франс прес, и добави, че мъжете са подготвяли нападения.

При съвместна операция специални части на граничната полиция, израелската служба за сигурност и армията "елиминираха терористична клетка, която планираше предстоящо нападение", се казва в изявлението. Двамата мъже са били замесени в подготовката на "атаки с огнестрелно оръжие и експлозиви" и са били свързани с "Ислямски джихад" - палестинска групировка, съюзник на "Хамас".

Израелската армия добави, че нейни войници са обградили сградата, в която двамата палестинци са се укрили, преди да ги застрелят.

Палестинското министерство на здравеопазването заяви, че е било информирано за смъртта на двамата мъже - Мохамед Сулейман, 29-годишен, и Алаа Джудат, 20-годишен. Телата им все още са в ръцете на израелските сили.

"Изглежда, че е имало престрелка между (специалните сили) и тези млади мъже, която в крайна сметка е довела до смъртта им", според Самир Бишарат, кмет на Тамун. Той уточни, че двамата са били роднини.ви в Теа

Тамун е село в северната част на Западния бряг - палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г. То се намира в земеделска долина близо до река Йордан, припомня БТА.

По-рано днес кола експлодира в Тел Авив, но жертви няма. Израелската полиция не даде подробности по случая, а причината за вриза остана неизвестна.