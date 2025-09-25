Радев: Бурното навлизане на дронове в Украйна промени драстично съвременната война

Внедряването на безпилотни летателни системи в Сухопътни войски е необходимост за изграждането на съвременни отбранителни способности, заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев в приветствието си след провеждането на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 25". Събитието се провежда за втора поредна година под патронажа на държавния глава. След миналогодишното състезание в учебен център на Сухопътни войски „Тюлбе" край Казанлък, тази година надпреварата се проведе в УЦ „Люляк" край Стара Загора. Сред присъстващите бяха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Президентът посочи, че използването на безпилотните системи във войната в Украйна е променило драстично характера на съвременната война и открои съчетанието между високи технически характеристики с ниска финансова стойност и достъпност. Държавният глава изтъкна възможностите на безпилотните летателни системи за разузнаване, наблюдение, целеуказване и поразяване с висока точност.

Румен Радев изрази удовлетворение от напредъка на страната ни през последната година в придобиването и въвеждането в експлоатация на безпилотни летателни системи, въпреки забавянето в този процес. Държавният глава припомни многобройните анализи и срещи, които е провел с висшето военно ръководство и командванията на видовете въоръжени сили, за да започне внедряването на безпилотни системи в Българските въоръжени сили. Президентът благодари за усилията на Командването на Сухопътни войски, подкрепата на Щаба на отбраната и командирите на формирования и към участниците в състезанието за приноса им към процеса.

Върховният главнокомандващ изрази надежда, че при следващото състезание за оператори на дронове през 2026 г. ще участват и такива, които да поразяват цели, както и дронове, подпомагащи логистичното осигуряване. Държавният глава подчерта, че в съвременната война се наблюдава нарастваща тенденция за използване именно на безпилотни летателни системи като възможно средство за логистична доставка. Румен Радев призова и за формирането на център, който да ръководи оперативно, да планира и организира процесите по наблюдение, разузнаване, откриване, целеуказване, поразяване, анализ на бойната ефективност, логистично осигуряване, киберзащита и борба с противниковите дронове.

„Бих искал да видя и облекчени процедури, промени в нормативната база, които да позволят на ръководството на Министерство на отбраната и Щаба на отбраната да взаимодействат по-пълноценно с родната отбранителна индустрия и наука, които вече демонстрираха възможности и имат голям потенциал", подчерта държавният глава, като изтъкна, че опитът от съвременните бойни действия показва предимството на това страната ни да разполага със собствено военно производство.

В състезанието „Ястребово око 25" участваха с по един отбор екипажи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, 61-ва Стрямска механизирана бригада, 3-то бригадно командване, 5-то бригадно командване, 13-то бригадно командване, 101-ви алпийски полк, 4-ти артилерийски полк и 1-ви разузнавателен батальон. Отборите бяха съставени от водач на отбора и по двама военнослужещи състезатели, които изпълниха две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.

След края на състезанието президентът участва в церемония по награждаването на отборите, класирали се на призови места. Първи в класирането бе отборът на 3-то бригадно командване, на второ място – 2-ра Тунджанска механизирана бригада, а на трето – 101-ви алпийски полк.

Държавният глава разгледа представени в рамките на събитието безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.