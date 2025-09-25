ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена намери изоставено бебе в кашон на пътя

Бебе СНИМКА: Pixabay

Жена намери изоставено новородено бебе в кашон на пътя. Малкото момиченце е живо и здраво. Случаят е от Филипините.

Жената погледнала какво има в кашона и когато видяла детето, веднага се обадила в полицията, разказват местните медии, цитирани от "Билд". То е било увито в кърпа.

Служители на реда са веднага са тръгнали към мястото и поели грижите за бебето.

Според властите новороденото е било незабавно откарано в близка болница. Лекарите установили, че момичето е напълно здраво, предава БТВ.

То е било изоставено на улицата малко след раждането си, тъй като все още имало щипка на пъпната си връв. Родителите му все още не са идентифицирани.

От градската служба за социално подпомагане и развитие съобщиха, че на бебето са осигурени дрехи, подходящи витамини и ваксини.

