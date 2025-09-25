КМГ: Изложба на КМГ показа в ООН „Красотата на хармонията и споделената съдба"

На 23 септември в централата на ООН в Ню Йорк се проведе видео изложба под названието „Красотата на хармонията и споделената съдба", организирана от Китайската медийна група. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн произнесе видео реч. На събитието присъстваха пратеници на Никарагуа, Индонезия и други страни от ООН, както и представители на китайските и американските художествени среди и медии.

Шън Хайсюн заяви, че музиката и видеото са общи езици на човечеството. Не толкова отдавна в Китай се проведе грандиозна конференция, посветена на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Използвайки своите интегрирани възможности за излъчване на 85 езика, КМГ разкри шедьовър чрез универсалния език на „изображенията". КМГ също така проведе събитието за културен обмен „Ехо на мира" в централата на ООН в Ню Йорк. За първи път основните концепции на Устава на ООН бяха проектирани върху външната стена на сградата на ООН, отдавайки почит на световните пионери на мира.