Самолетът на Нетаняху е заобиколил Франция на път към САЩ от страх да не го арестуват

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е поел по необичаен маршрут, за да пристигне на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като е заобиколил със самолета си въздушното пространство на няколко страни от Централна и Северна Европа, предаде Франс Прес.

Според дипломатически източник на Франс прес Франция е одобрила искането на Израел да използва въздушното ѝ пространство, но общественодостъпни данни за проследяване на полетите са показали, че самолетът на Нетаняху е поел по по-южен маршрут. Израелският премиер е прелетял над Гърция и Италия, преди да направи заход на юг към Гибралтарския проток, за да прекоси Атлантическия океан.

Израелски медии съобщиха, че това отклонение е целяло да се избегнат страните, подписали Римския статут на Международния наказателен съд - договора, който предвижда, че държавите по него могат да приложат в случай на спешно кацане заповедта за арест на израелския лидер, издадена от МНС. Съдът издаде тази заповед през ноември. Тогава беше издадена и заповед за арест на бившия министър на отбраната на Израел Йоав Галант. И двете заповеди са за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и създаде екип, който ще разследва предполагаемите нарушения на човешките права в Газа, като част от прилагания натиск към Израел за преустановяване на конфликта, пише БТА. 

Бенямин Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък и ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в началото на следващата седмица, отбелязва Франс прес.

