КМГ: Данни от сондата „Чан'ъ-6" разкриват разпределението на водата на Луната

За първи път международен екип от изследователи разкри изобилието и разпределението на вода върху и под повърхността на Луната, използвайки данни, събрани от китайската лунна сонда „Чан'ъ-6". Изследването, публикувано в сп. Природна астрономия, подчертава критичната роля на слънчевия вятър за еволюцията на лунната повърхност.

Изследователите от Китайската академия на науките, заедно със сътрудници от Хавайския университет, анализираха данните на място от площадката за кацане на „Чан'ъ-6".

Спускаемите струи на сондата, които изместват реголита по време на спускане, предлагат рядка възможност за изучаване на подземната вода. Средното водно съдържание на открития фин реголит на плитка лунна повърхност е приблизително 76 ррм.

Екипът също така установи, че съдържанието на вода на едно и също място варира в зависимост от местното време, достигайки своя минимум по обяд. Тези открития показват, че финозърнестият реголит на и под лунната повърхност може да бъде основна цел за бъдещо използване на лунните водни ресурси.

Китай стартира международната лунна изследователска станция, научно експериментално съоръжение, състоящо се от секции на лунната повърхност и в лунната орбита. Предвижда се основният й модул да бъде построен до 2035 г. на Южния полюс, а разширението да бъде пуснато в експлоатация през 2040 г.