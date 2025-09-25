КМГ: Зорница Илиева: Китайският поглед за глобално управление

Китайският поглед за глобално управление, който Си Дзинпин представи на форума на ШОС в Тиендзин на 31 август – 1 септември т.г. всъщност е продължение на идеята „Китайската мечта", която той популяризира още през 2012 г. като лозунг на различна китайска концепция за модернизация на Китай и достигане на ниво на развита нация до 2050г. Тогава анализи показваха, че тази „Китайска мечта" има четири раздела – „силен Китай", „цивилизован Китай", „хармоничен Китай" и „красив Китай". Днес президентът Си Дзинпин представя нова инициатива за глобално управление. Определено от 2012 до 2025г развитието на Китай е доказало, че мечтите са постижими при последователна политика и обединено общество. Заявявайки, че манталитетът на Студената война, хегемонизмът и протекционизмът продължават да тормозят света, китайският лидер подчерта необходимостта държавите от ШОС да направят система за глобално управление, която да е по-справедлива и равноправна.

Тази система се обявява за равноправна, многостранна и ориентирана към хората. Систематизира се в 5 точки, които Си Дзинпин обяви като основни:

1. Трябва да се придържаме към суверенното равенство, да отстояваме принципа, че всички страни, независимо от размера им, мощ и богатство са равноправни участници взимащи решения и бенефициенти в глобалното управление

2. Трябва да спазваме върховенството на международното право и правилата да се прилагат еднакво и единообразно. Да няма двойни стандарти и вътрешните правила на няколко държави не трябва да се налагат на други

3. Трябва да се практикува мултилатерализъм като се подкрепят всеобхватни консултации и съвместен принос за общото благо, да се подкрепя солидарността и координацията с противопостяване на едностранчивостта

4. Трябва да ес застъпваме за подход ориентиран към хората като се гарантира, че хората от всяка нация са участници и бенефициенти на глобалното управление.Това ще гарантира да се справим по-добре с предизвикателствата на човечеството, да се намали разликата между Севера и Юга и да се защитят по-добре общите интереси на всички държави

5. Трябва да се съсредоточим върху предприемането на реални действия като се координират глобалните действия и се мобилизират разнообразни ресурси с цел постижими резултати

Не бива да се забравя, че декларацията от Тиендзин и Стратегията за развитие на ШОС до 2035г всъщност очертават не само целите на организацията, но и разширяването на влиянието й в цяла Евразия, укрепването на вътрешните институционални механизми и да се разработят икономически, технологични и системи за сигурност, способни да предложат алтернатива на западноцентричния глобален ред. Затова се предлага създаването на няколко нови структури като например Център за борба с транснационалната престъпност, Център за информационна сигурност и Механизъм за координация в борбата с наркотиците.

Мерките, които се предприемат от организацията са насочени към улесняване на политическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността между държавите-членки.Това е от огромно значение за насърчаване на сътрудничеството в региона, за да се подобри и политическата администрация. Ще се наложи и упорита работа и ангажираност за финансовата независимост от икономическа гледна точка. В тази връзка стартиране на Банка за развитие на ШОС е съпроводена и с предложения за емитиране на съвместни облигации на ШОС, което е стъпка за създаване на механизми за конкуриране на западни институции като МВФ и Световната банка. Целта е намаляване на зависимостта от щатския долар, без да го елеминират като валута по света и консолидиране на регионалния икономически суверенитет. Подкрепя се търговията с национални валути, което де-факто е дедоларизация. Ключова роля несъмнено в този процес ще играе междубанковия консорциум на ШОС. И е част от инициативите за глобално управление. Няма как тези мерки да не са свързани и с проблеми с монополизацията в различни сектори, което е основен двигател за нарастващата инфлация в световната икономика. ШОС взе важно решение в това отношение. То бе формулирано и от Си Дзинпин. Подчерта се значението на сътрудничеството между антимонополните институции.

ШОС доказа, че не заобикаля проблемите, както става на Запад, а ги идентифицира и се справя директно с тях като демонстрира своя превъзходен и справедлив подход към западните организации. Без да се поддава на монополизма им. Освобождаването от натиска на Запада, началото на края на доларизацията и изграждането на нов икономически ред се основава на производство и справедлива търговия. Точно върху това се акцентира при посочване на „По-голямо евразийско партньорство". Подчертава се значението на диалога между Евразийския икономически съюз, АСЕАН и други икономически съюзи. Така се насърчава двустранната търговия, което е от решаващо значение за намаляване на зависимостта на развиващите се страни от западните пазари. Насърчава се открита, прозрачна, справедлива, приобщаваща и недискриминационна многостранна търговска система, основана на международно приети правила и принципи.

С „да търгуваме честно" ШОС насърчава развитието на отворена икономика и се застъпва за справедлив достъп до пазара на развиващите се страни. Точно това сочи и Си Дзинпин при представяне на своите 5 точки, за да се избягват двойните стандарти и предизвикателствата пред продоволствената и енергийна сигурност. Ще продължи да се прилагат „Програмата за многостранно търговско и икономическо сътрудничество между страните-членки на ШОС", както и планът за развитие до 2030 г. Изказва се решимост за развиване на сътрудничество в електронната търговия, цифровата търговия и да се намали цифровата пропаст между развитите и развиващите се страни. Обсъждат се мерки за подкрепа на иновациите и производството с високо добавена стойност, малките и средни предприятия и заетостта в селските райони.Предприемат се конкретни стъпки по отношение на експортните кредити и инвестиционните кредити, които са сред най-важните проблеми на развиващите се страни. Нищо не е убегнало от погледа на инициативите за глобално управление, изнесени в доклада на Си Дзинпин на форума на ШОС.

В допълнение тряба да се посочи и стратегията за енергийна сигурност с одобрената „Пътна карта за изпълнение на Стратегията за енергийно сътрудничество между държавите-членки на ШОС до 2030г." Сочи се и възобновяемата енергия, доставките и потреблението на енергия, търсенето на стабилност на основните цени на енергията. А справеливата търговия, енергийното справедливо осигуряване са неразривно свързани с изграждането на нови и подобряването на съществуващи международни транспортни коридори . Това включва изграждането на коридори „Север-Юг" и „Изток-Запад", както и пълноценното използване на потенциала за транзитен транспорт на държавите-членки на ШОС. Обявено е началото на строителство на ж.п. линия Китай-Киргистан- Узбекистан, както и идеите за доставки на газ от Сибир през Монголия. Което не изключва продоволстената сигурност, защото развиващите се и бедни страни са застрашени в тази посока.Което води и до миграционни процеси. Затова се предвижда сътрудничество в областта на селското стопанство, в селскостопанската наука и образование и се обяви създаването на „Атлас на производстваната сигурност на ШОС".

Както се вижда Декларацията от Тиендзин, в чиято основа са 5-те точки на Си Дзенпин, служи като манифест. В свят разтърсван от конкуренция между суперсили, от ожесточени войни и установени от десетилетия системи за глобално управление се създава усещане за тревожност. На Запад не се дават ефективни отговори в унисон със световното обществено мнение. Вехне сигурността, липсват договори за контрол над оръжията, над милитаризацията на Космоса, а се увеличават кризите и неразбирателствата.Пренебрегват се международни норми, разпоредби, стандарти и това отваря път за неограничена конкуренция. Създава се несигурност за бъдещето. Не случайно и външният министър на Китай, Ван И, казва, че „Инициативата за глобално управление е предназначена да подкрепи твърдо централната роля на ООН в международните отношения." Което не изключва реформи в състава на СС на ООН, разбира се. Новите условия на „многофакторен свят" го изискват. В този дух явно ще се прояви и участието на Китай в Общото събрание на ООН тези дни и няма как Пекин да не се представи като нарастваща глобална сила за стабилност, което бе предшествано от доклада на Си Дзинпин на форума на ШОС в Тиендзин. Новите идеи ще чертаят новия многофакторен свят, който вече е факт.