Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Румънският военен министър: Европа трябва да свикне с въздушните провокации и да отговаря твърдо

1400
Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну Снимка: Екс/ @IonutMosteanu

Европейските държави трябва да свикнат с провокации като нарушаване на националното им въздушно пространство и трябва да отговарят "твърдо, но пропорционално", заяви днес румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветът прие ясна командна верига в случай на нарушаване на въздушното пространство от пилотирани или безпилотни летателни апарати, добави Мощяну.

Румъния многократно е откривала фрагменти от дронове, паднали на нейна територия, откакто Русия нападна съседна Украйна, напомня агенцията. 

