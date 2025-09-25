ФБР върна на Мексико стара географска карта от времето на испанските заселници. Тя е изработена преди векове по времето, когато испанските заселници укрепват присъствието си в днешно Мексико и югозападните щати на САЩ, бе върната на мексиканското правителство. Така приключиха дългогодишните усилия ценният исторически документ да се прибере у дома, съобщава Асошиейтед прес.

Церемонията по предаването се състоя в консулството на Мексико в Албъкърки в присъствието на агенти на ФБР, мексикански официални лица, историци и архивари. „Това е много повече от мастило върху хартия", подчерта специалният агент Джъстин Гарис. Мексиканските власти определиха картата като значима част от националната история и културното наследство.

„Документът не само обогатява колективната ни памет, но и заздравява връзките, които свързват Мексико и Ню Мексико чрез споделената ни история", каза Патрисия Пинсон, консул на Мексико в Албъкърки, цитирана от БТА.

Една от тези връзки е Camino Real de Tierra Adentro („Кралският път на вътрешните земи") – 2560-километров маршрут, свързвал Мексико Сити със Санта Фе. На картата той е изобразен като виеща се линия с изкусно нанесени названия на селища, а реките са отбелязани с отклоняващи се линии. За разлика от повечето карти, тук северът е отбелязан вдясно, а западът – най-горе.

Архивните служители в Мексико Сити установили липсата на картата още през 2011 г. Тя била сред 75 предмета, изчезнали от националните архиви, като единственото доказателство за съществуването ѝ била драскотина в том, откъдето били откъснати страници. В продължение на пет години следите ѝ се губят. По-късно служител в библиотеката на Историческия музей на Ню Мексико в Санта Фе, където картата била предложена за продажба, намира доказателства, че тя е открадната, разказва директорът на музея Били Гарет.

С помощта на негативи и микрофилми мексикански архивари доказват, че документът е оригиналът от изчезналата колекция. След дългогодишни процедури по международни протоколи и законови изисквания картата най-сетне е върната.

„Щастливи сме, че тя отново е при законните си собственици, и сме горди, че временно се грижехме за нея", каза Гарет.

Според ФБР не е изненадващо, че картата е попаднала именно в Санта Фе – град, известен като притегателен център за колекционери и търговци, запленени от изкуството на коренните американци и испанското колониално наследство.