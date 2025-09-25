Зеленски заплаши с атаки срещу Кремъл, ако войната не бъде прекратена

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши с атаки срещу Кремъл, ако Русия не прекрати войната срещу страната му, предаде ДПА.

„Първо те трябва да знаят къде се намират бомбоубежищата им. Ако не прекратят войната, ще се нуждаят от тях“, заяви той в интервю за „Шоуто на Аксиос“ в Ню Йорк, предаде ДПА.

Зеленски каза още, че се надява САЩ да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег. В същото време обаче той изключи възможността за атаки срещу цивилни цели. „Не сме терористи“, заяви украинският президент.

По думите на Зеленски украинските въоръжени сили вече разполагат с дронове, които могат да летят на разстояния до 3000 километра. Кремъл се намира само на около 450 километра от границата с Украйна, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, отправи остро предупреждение към Зеленски и заплаши с удар по Киев.

„Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде има бомбоубежище, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американски оръжия с голям обсег. Това, което уродът трябва да знае, е че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да го защити. Американците също трябва да имат това предвид“, написа Медведев в „Екс“, визирайки исканията на Зеленски САЩ да предоставят на Украйна такива оръжия.

През май 2023 г. два дрона се взривиха над Кремъл, където е канцеларията на руския президент, припомня ДПА. Тогава обаче Киев отрече да има нещо общо с това.