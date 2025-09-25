ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Членовете на НАТО могат да атакуват руски самолети, навлизащи във въздушното пространство

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия Фокс Нюз, добавяйки, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците, или да предприемат по-нататъшни действия.

