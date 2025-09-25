ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21366264 www.24chasa.bg

Нетаняху е със забрана да влиза в Словения

1624
Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Словения наложи днес забрана за влизане в страната на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е ход, който следва забраната срещу двама крайнодесни израелски министри през юли, се казва в правителствено изявление, цитирано от агенцията.

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава, а през август т.г. наложи оръжейно ембарго на Израел и въведе забрана за внос на стоки, произведени в окупираните от Израел палестински територии, припомни още Ройтерс.

Последователните забрани, наложени от Словения срещу Израел, засвидетелстват продължителния натиск на Словения над Израел заради окупацията на Газа и страданията на местното население, отбелязва словенската агенция СТА.  Словенското правителство предупреждава, че действията на израелското правителство на окупираните територии, включително изграждането на незаконни селища, насилствено разселване на палестинското население, унищожаване на домовете и систематичното ограничаване на достъпа до основни източници на живот, представляват сериозни и повтарящи се нарушения на международното хуманитарно право.

 

Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!