Германия ще похарчи 35 млрд. евро за космическа сигурност до 2030 г.

Германия ще похарчи до 2030 г. общо 35 милиарда евро за изграждане на рамката на космическата си сигурност, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА и БТА.
Той уточни, че целта е изграждането на устойчива система от сателити, наземни станции, сигурни възможности за изстрелване и свързани с тях услуги.
Планът е инвестициите да гарантират "както защита, така и ефективност".
"Укрепваме системите си срещу смущения и атаки", заяви Писториус, като изрично посочи "киберсигурността на всички космически системи".
Според министъра осведомеността за ситуацията в орбита трябва да бъде подобрена чрез радари, телескопи и бъдещо използване на спътници за наблюдение.
Писториус подчерта, че офанзивните способности също трябва да бъдат обсъдени.
Германия "трябва да бъде способна за възпиране в Космоса", за да се защити, каза в заключение министърът на отбраната.