Германия ще похарчи 35 млрд. евро за космическа сигурност до 2030 г.

Германският министър на отбраната Борис Писториус Снимка: Twitter/@Pummelzacke

Германия ще похарчи до 2030 г. общо 35 милиарда евро за изграждане на рамката на космическата си сигурност, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА и БТА.

Той уточни, че целта е изграждането на устойчива система от сателити, наземни станции, сигурни възможности за изстрелване и свързани с тях услуги.

Планът е инвестициите да гарантират "както защита, така и ефективност".

"Укрепваме системите си срещу смущения и атаки", заяви Писториус, като изрично посочи "киберсигурността на всички космически системи".

Според министъра осведомеността за ситуацията в орбита трябва да бъде подобрена чрез радари, телескопи и бъдещо използване на спътници за наблюдение.

Писториус подчерта, че офанзивните способности също трябва да бъдат обсъдени.

Германия "трябва да бъде способна за възпиране в Космоса", за да се защити, каза в заключение министърът на отбраната.

 

