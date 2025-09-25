ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21366555 www.24chasa.bg

Сръбският външен министър: Ангажирани сме със засилване на сътрудничеството с Русия

988
Марко Джурич Снимка: Екс/ @markodjuric

Сръбският министър на външните работи  Марко Джурич се срещна с министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде сръбската обществена телевизия РТС. По този повод Джурич подчерта високото ниво на двустранните отношения и заяви, че Сърбия е ангажирана със засилване на сътрудничеството с Русия.

Джурич каза още, че Сърбия отдава значение на непрекъснатите контакти на най-високо и високо ниво, визирайки скорошната среща между сръбския и руския президент в Пекин, по време на която беше потвърдена готовността за запазване на връзките между двете страни и по-нататъшно развитие на отношенията, съобщи днес сръбското министерство на външните работи.

Сръбският външен министър благодари на Руската федерация за принципната ѝ позиция и подкрепа в защитата на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия, като подчерта, че подобна подкрепа е изключително важна в двустранен план и особено в международните организации, пише БТА.

По време на срещата между двамата външни министри беше обсъдено подобряването на двустранното икономическо сътрудничество, като специално внимание беше обърнато на сътрудничеството в областта на енергетиката. 

Събеседниците обсъдиха развитието в Сърбия и текущата ситуация в региона на Западните Балкани, се казва в изявлението, цитирано от РТС.

Марко Джурич Снимка: Екс/ @markodjuric

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!