Сръбският външен министър: Ангажирани сме със засилване на сътрудничеството с Русия

Сръбският министър на външните работи Марко Джурич се срещна с министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде сръбската обществена телевизия РТС. По този повод Джурич подчерта високото ниво на двустранните отношения и заяви, че Сърбия е ангажирана със засилване на сътрудничеството с Русия.

Джурич каза още, че Сърбия отдава значение на непрекъснатите контакти на най-високо и високо ниво, визирайки скорошната среща между сръбския и руския президент в Пекин, по време на която беше потвърдена готовността за запазване на връзките между двете страни и по-нататъшно развитие на отношенията, съобщи днес сръбското министерство на външните работи.

Сръбският външен министър благодари на Руската федерация за принципната ѝ позиция и подкрепа в защитата на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия, като подчерта, че подобна подкрепа е изключително важна в двустранен план и особено в международните организации, пише БТА.

По време на срещата между двамата външни министри беше обсъдено подобряването на двустранното икономическо сътрудничество, като специално внимание беше обърнато на сътрудничеството в областта на енергетиката.

Събеседниците обсъдиха развитието в Сърбия и текущата ситуация в региона на Западните Балкани, се казва в изявлението, цитирано от РТС.