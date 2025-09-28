373 полета за 365 дни! 71-годишен американец е най-летящият човек - над 24 млн. мили с доживотна карта

Том Стъкър среща любовта благодарение на "златен билет" на "Юнайтед Еърлайнс" за 500 хил. долара ­- завел е жена си поне на 120 медени месеца

Никой не знае какво е да обикаляш света толкова добре, колкото Том Стъкър - най-често летящият човек на планетата.

През 1990 г. Стъкър - тогава консултант в автокъща в Ню Джърси, прави най-доброто решение в живота си и купува доживотна карта за пътуване към “Юнайтед Еърлайнс”. Цената ѝ по онова време била 290 хил. долара за един човек и 510 хил. долара, за да се добави и придружител, като той взел по-скъпата опция. Любимото му място, което винаги заема, е 1Б. Стъкър го нарича гордо “втория си дом”.

Американецът сам определя покупката като “най-добрата инвестиция”, която някога е правил, особено като се има предвид, че авиокомпаниите вече не предлагат доживотни карти за пътуване. Практиката беше сравнително популярна през 80-те и 90-те години до началото на века, но поради високите разходи беше преустановена. Картите обаче останаха валидни за късметлиите, които навремето са имали възможност да се сдобият с тях.

В днешно време, ако травъл инфлуенсърите имаха опцията да се докопат до доживотен билет, те вероятно биха довели до фалит не една компания. Историята помни подобен случай. През 1981 г. “Американ Еърлайнс” започна да продава “златния пропуск” за първа класа, за да облекчи финансовите си проблеми. В крайна сметка обаче те постепенно премахнаха доживотната карта, а на един пътник - Стивън Ротщайн, тя дори му беше отнета, защото не искаше да спре да пътува, а това струваше на компанията цели 21 млн. долара.

Ротщайн беше съден от “Американ Еърлайнс” през 2008 г., а през годините бе натрупал цели 30 милиона летателни мили. В крайна сметка делото му беше разрешено извън съда, а самият Ротщайн отрече да е извършил някакви нарушения.

От “Юнайтед Еърлайнс” очевидно са по-благосклонни, а Стъкър в момента е напът да чукне 25 милиона летателни мили, след като през май м.г. успя да достигне 24 милиона (над 38,6 млн. км). От авиокомпанията даже му

организират “партита в небето”

за всеки натрупан милион, за да отпразнуват с него навъртените километри, като украсяват кабината, сервират торта и правят на Стъкър фотосесии с екипажа.

Въпреки внушителното число на летателните си мили Стъкър не смята, че вреди на околната среда, тъй като според него частните полети са много по-голям проблем. “Не увеличавам въглеродния отпечатък”, коментира той пред сп. “Джи Кю” през 2021 г.

По думите му “самолетът ще излети, независимо дали съм на борда, или не”, и подобни обвинения срещу него щяха да са “уместни”, ако пътуваше с частни полети. Стъкър уточни, че именно хората, които пътуват с частни самолети, са тези, които “могат да помогнат на климата много повече, отколкото аз, ако летяха с граждански самолет”.

Летателните мили, обяснява Стъкър пред “Вашингтон пост”, са важни не само при резервирането на билети, но и при осребряването - с него например могат да се платят престои в луксозни хотели по цял свят, круизи, както и гурме вечери.

71-годишният пътешественик споделя, че 2019 е била най-добрата му година. Тогава Стъкър е успял за 365 дни да хване цели 373 полета, което се равнява на 1,46 милиона летателни мили. Ако поставим това разстояние в перспектива, то се

равнява на 6,1 пътувания от Земята до Луната

Ако беше купил всички тези полети, това щеше да му струва 2,4 млн. долара.

Най-честите маршрути на американеца за 2019 г. били Чикаго - Франкфурт и Чикаго - Лондон - по 33 полета между дестинациите.

Стъкър определено е хванал цаката на летателните мили, като дори е превърнал достатъчно от тях в подаръчни ваучери, за да ремонтира къщата на брат си. “Виртуозът на милите” веднъж даже осребрил ваучери към хранителната верига “Уолмарт” на стойност 50 хил. долара само за един ден, а също се появил в епизод на ситкома “Сайнфелд”, след като спечелил благотворителен търг, на който наддал 451 хил. мили.

Досега пътешественикът е посетил над 100 държави, като се шегува, че заедно със съпругата си са били на повече от 120 медени месеца. Всъщност двамата откриват любовта благодарение на “Юнайтед” - Стъкър среща съпругата си в Хавай малко след като натрупал 5 милиона летателни мили.

В чест на вероятно най-лоялния си клиент “Юнайтед Еърлайнс” през годините е кръстила на него цели два самолета. Авиокомпанията освен това му разрешила да се включи в изготвянето на менюто в клубовете си “Поларис”. Когато има кратък престой за прекачване между полети, Стъкър често е посрещан на пистата от кола, изпратена от “Юнайтед”, която да го откара до следващия гейт.

За хилядите си полети Стъкър е ставал свидетел на много неща на борда, дори и смърт, при това четири пъти. “И четиримата починаха от сърдечен удар. С двама от тях се бях запознал. Просто умряха на местата си. Последният беше в бизнес класа с мен от Чикаго до Нарита, Токио. Покриха го с одеяло и му сложиха колана. Какво друго можеха да направят?”, спомня си той.

Стъкър има няколко съвета за пътуващите със самолет. “Излъжете първата стюардеса, която срещнете, когато влезете в самолета. Тя често е главната от кабинния екип. Винаги казвам: “Помня ви! Миналата година ни обслужвахте чудесно. Искам да ви благодаря отново”. Той обясни шеговито, че “дори и да не съм я срещал никога, съм сигурен, че ще ми донесе всякакви безплатни неща”.

“Ако не сте успели да резервирате желаното място, дръжте телефона си отворен на приложението с картата на местата, докато се качвате на борда. Ако желаното от вас блокирано място се освободи, просто го заемете - на авиокомпаниите не им пука, защото не са го продали”, отбеляза още Стъкър.

Едно от най-важните “правила”, които Стъкър си е поставил, е това с какво количество багаж пътува:

“Никога не чекирайте багаж

и не си носете много багаж - във всеки град има перални. И магазини”.

И последно, но не и по важност - Стъкър е категоричен: “Не бъдете груби и не използвайте мобилния си телефон без слушалки. Когато някой води дълъг бизнес разговор на високоговорител, винаги му казвам: “Ей, следващия път, когато ни събереш всички на бизнес среща, поне донеси понички”.

Историята на Том звучи като извадена от филм и наистина се превръща в такава. Животът на пътешественика вдъхновява холивудската лента от 2009 г. “Високо в небето” с участието на Джордж Клуни, който играе герой, базиран на Стъкър.