Израел удари йеменската столица Сана

Израелската армия нанесе удари по столицата на Йемен Сана ден след като групировката на хутите пое отговорност за атака с дрон срещу хотел в израелския курортен град Ейлат на Червено море, съобщи контролираната от хутите телевизия "Ал Масира ТВ" и местни жители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Нанесените удари са част от поредицата атаки и контраатаки, разменяни между хутите в Йемен и Израел като част от последиците от войната в Газа.

Според разкази на жители ударите са били насочени в южните и западните райони на Сана.

"Ал Масира ТВ" не даде повече уточнения за атаката. Израелските удари са били нанесени по време на излъчване на реч на лидера на хутите Абдул Малик ал Хуси, отбелязва Ройтерс.