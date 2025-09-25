ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21366762 www.24chasa.bg

Израел удари йеменската столица Сана

2844
Израел удари Сана СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия нанесе удари по столицата на Йемен Сана ден след като групировката на хутите пое отговорност за атака с дрон срещу хотел в израелския курортен град Ейлат на Червено море, съобщи контролираната от хутите телевизия "Ал Масира ТВ" и местни жители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Нанесените удари са част от поредицата атаки и контраатаки, разменяни между хутите в Йемен и Израел като част от последиците от войната в Газа.

Според разкази на жители ударите са били насочени в южните и западните райони на Сана.

"Ал Масира ТВ" не даде повече уточнения за атаката. Израелските удари са били нанесени по време на излъчване на реч на лидера на хутите Абдул Малик ал Хуси, отбелязва Ройтерс.

Израел удари Сана СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!