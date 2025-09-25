Хакери откраднаха снимки и данни на 8000 деца от базата данни на верига детски градини

Снимките, имената и адресите на около 8000 деца са били откраднати от веригата детски градини Kido. За това са се похвалили самите хакери, извършили атаката.

Киберпрестъпниците заявили, че използват данните, за да поискат откуп от компанията, която има 19 обекта в Обединеното кралство - 18 в Лондон и още един в Уиндзор, пише "Дейли мейл".

Kido управлява и 39 детски градини в Индия и други в Китай, както и девет обекта в САЩ - шест в Хюстън, два в Остин и един в Чикаго. Хакерите твърдят, че разполагат с бележки и данни за родителите и настойниците на децата, и са се свързали с BBC News, за да информират за действията си.

Те са се обадили на няколко от родителите по телефона и се опитали да измъкнат пари от веригата детски градини, която предлага услуги за деца на възраст от шест месеца.

Хакерите заявили пред BBC, че не искат огромна сума, макар че разбира се ставало въпрос за пари и заслужавали компенсация за теста си за сигурност.

Pentest означава т.нар. тест за пробив, при който етични хакери проверят сигурността на дадена организация, като провеждат симулирана кибератака.

Kido не е излязла с изявление по повод твърденията, но един от служителите й заявил пред BBC, че компанията не е получила никакви заплахи.

"Използването на изображения и лични данни на деца достига шокиращо ниво. Киберпрестъпниците са мотивирани от пари, а не от морал. Те не се интересуват дали съпътстващите щети засягат детска градина, болница или глобална компания", посочва експертът по киберсигурност Греъм Стюарт, който е ръководител на публичния сектор в Check Point Software.