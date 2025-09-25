Южнокорейското разузнаване: Пхенян притежава около два тона високо обогатен уран

Южнокорейското разузнаване смята, че Северна Корея притежава до два тона високообогатен уран, достатъчно количество за разработката на множество атомни бомби, съобщи южнокорейското правителство, цитирано от Франс Прес и БТА.

Министърът на обединението Чън Дон-йон подчерта, че севернокорейските запаси от уран са обогатени на ниво над 90%, което е достатъчно за разработка на огромен брой ядрени оръжия.

Ако уранът бъде слабообогатен до 3 или 5%, той би бил подходящ за захранването на АЕЦ и впоследствие за производството на електричество. Ако обаче бъде обогатен на много високо ниво (90%), вече става въпрос за "уран с военни качества", който може да послужи за произвеждането на атомна бомба. Необходимо е и наличие на критична маса от уран, за да се предизвика верижната реакция, която провокира експлозия, уточнява Франс прес.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) нужното количество за такава реакция е 42 кг обогатен уран. Така по този начин Северна Корея би разполагала теоретично с количество, достатъчно за около петдесет атомни бомби.

За сравнение, преди войната си с Израел, Иран е разполагал през юни тази година със запаси от около 400 кг уран, обогатен до 60%, чието наличие все още остава неясно след конфликта.

"Точно в този час, урановите центрофуги на Северна Корея работят на четири места. Спешно трябва да се сложи край на севернокорейската ядрена програма", съобщи министър Чън, който смята, че единственото решение на въпроса е провеждането на среща на върха между Пхенян и Вашингтон. Той подчерта и неефективността на международните санкции.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун уточни тази седмица, че би бил склонен към преговори със САЩ, при условие че Пхенян запази ядрения си арсенал.