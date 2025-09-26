ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Ли Цян: Китай категорично защитава авторитета и ролята на ООН

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Вчера в Ню Йорк китайският премиер Ли Цян се срещна с председателката на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Аналена Бербок.

Ли Цян изяви желанието на Китай да засили консултациите с ООН и различни страни за прилагане на инициативата за глобално управление. Целта е изграждането на по-справедлива и рационална система за управление на света, която да насърчава съвместното създаване на общност на споделена съдба на човечеството.

Той също посочи, че Китай категорично подкрепя авторитета и ролята на ООН в установения международен ред. Ли Цял също подкрепи подобряването на качеството и ефективността чрез реформи за изграждане на по-ефективна и прагматична организация. Той подчерта още, че тайванският въпрос е най-важният сред основните интереси на Китай и е уверен, че председателката и ООН ще продължат да поддържат принципа за един Китай.

Бербок на свой ред заяви, че Китай винаги е бил решителен поддръжник на Организацията на обединените нации и играе водеща роля в насърчаването на глобалното развитие и справянето с общите предизвикателства. Тя подчерта, че Резолюция 2758 на ООН е категорична и че настоящата сесия на Общото събрание ще се придържа твърдо към принципа за един Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

