КМГ: Китай откри най-ранния праисторически град на река Яндзъ

КМГ

1500
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Археолози откриха най-ранния праисторически град в Китай, намиращ се в долното течение на река Яндзъ. Градът е датиран на около 6000 години, съобщиха от Института за културни реликви и археология на провинция Дзянсу.

Разположен в западната част на село Душан до град Уси, обектът обхваща площ от около 250 000 квадратни метра и съдържа главно реликви от културата Мадзябан от неолита и по-късната култура Сундзъ. Към днешна дата разкритата площ е около 16 000 квадратни метра.

Керамиката, открита на обекта, е предимно червена пясъчна с форми, включващи главно съдове за готвене, триподи и купи, които са типични за културата Мадзябан.

„Нашият анализ предполага, че град Душан може да е имал два слоя укрепления", каза Джоу Жункън, ръководител на археологическия екип и заместник-директор на провинциалния институт за културни реликви и археология. Дървените въглища и растителните семена, открити на разкопките, са датирани на около 6000 години.

Открити са и повече от 140 гробници на културата Сундзъ, съдържащи погребални предмети, включително нефритени и каменни брадви, керамични триподи, керамични чаши и глинени съдове. Някои високопоставени гробници съдържат над 20 погребални предмета, което показва високия статус на техните собственици.

Душан е един от най-ранните праисторически градове в Китай. Той притежава значителна академична стойност за изследване на произхода на китайската цивилизация.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

