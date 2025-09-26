14-годишна почина след операция за уголемяване на гърдите, направена от пастрока й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

14-годишно момиче почина след операция за уголемяване на гърдите, която скрило от баща си.

Трагичният случай се развива в Мексико. Според местните медии, бащата на Палома научил истината за смъртта ѝ едва на погребението, че тя не е починала от болест, а след тайна козметична процедура.

Само ден преди смъртта на Палома, бащата - Карлос Арелано, получил обаждане от бившата си партньорка - майката на тийнейджърката, разказва "Билд".

Тя му казала, че Палома е дала положителен тест за COVID-19 в училище и че сега отиват в хижа в планините край Дуранго, където няма да имат телефонна връзка. Карлос ѝ повярвал, без да подозира какво всъщност се случва.

По това време - на 12 септември, момичето си е поставило гръдни импланти.

Процедурата е извършена от настоящия партньор на майката на Палома - Виктор. Той оперирал момичето със съгласието на нейната майка, но без съгласие от бащата.

Това, което трябвало да бъде козметична процедура, се превръща в кошмар, пише bTV.

Операцията предизвиква драматични усложнения - сърдечен арест и тежък оток на мозъка. Лекарите поставят Палома в изкуствена кома и я свързват с респираторен апарат.

Едва когато състоянието на момичето става безнадеждно, майката се свързва с бившия си партньор, за да му съобщи за състоянието на дъщеря им.

Ужасяващите подробности излизат наяве на погребението на Палома.

„На погребението някои роднини ми казаха, че гърдите ѝ са по-големи от преди, а когато попитах майка ѝ за това, тя твърдеше, че не е възможно и че нищо не знае. Помолих майка ѝ да напусне стаята, за да мога да се сбогувам с дъщеря си. По някаква причина тя не искаше. Накрая убедих нея и цялото ѝ семейство да си тръгнат. Сестра ми, снаха ми, майка ми и аз останахме в стаята. Прегледах тялото на дъщеря си и наистина тя имаше гръдни импланти. Направихме снимки на имплантите и белезите. Веднага поискахме аутопсия", коментира бащата на момичето.

Карлос обвинява всички замесени в процедурата - лекаря, майката, болницата. Според бащата на Палома смъртта ѝ е свързана с прикриване.