14-годишна почина след операция за уголемяване на гърдите, направена от пастрока й

14-годишно момиче почина след операция за уголемяване на гърдите, която скрило от баща си.
Трагичният случай се развива в Мексико. Според местните медии, бащата на Палома научил истината за смъртта ѝ едва на погребението, че тя не е починала от болест, а след тайна козметична процедура.
Само ден преди смъртта на Палома, бащата - Карлос Арелано, получил обаждане от бившата си партньорка - майката на тийнейджърката, разказва "Билд".
Тя му казала, че Палома е дала положителен тест за COVID-19 в училище и че сега отиват в хижа в планините край Дуранго, където няма да имат телефонна връзка. Карлос ѝ повярвал, без да подозира какво всъщност се случва.
По това време - на 12 септември, момичето си е поставило гръдни импланти.
Процедурата е извършена от настоящия партньор на майката на Палома - Виктор. Той оперирал момичето със съгласието на нейната майка, но без съгласие от бащата.
Това, което трябвало да бъде козметична процедура, се превръща в кошмар, пише bTV.
Операцията предизвиква драматични усложнения - сърдечен арест и тежък оток на мозъка. Лекарите поставят Палома в изкуствена кома и я свързват с респираторен апарат.
Едва когато състоянието на момичето става безнадеждно, майката се свързва с бившия си партньор, за да му съобщи за състоянието на дъщеря им.
Ужасяващите подробности излизат наяве на погребението на Палома.
„На погребението някои роднини ми казаха, че гърдите ѝ са по-големи от преди, а когато попитах майка ѝ за това, тя твърдеше, че не е възможно и че нищо не знае. Помолих майка ѝ да напусне стаята, за да мога да се сбогувам с дъщеря си. По някаква причина тя не искаше. Накрая убедих нея и цялото ѝ семейство да си тръгнат. Сестра ми, снаха ми, майка ми и аз останахме в стаята. Прегледах тялото на дъщеря си и наистина тя имаше гръдни импланти. Направихме снимки на имплантите и белезите. Веднага поискахме аутопсия", коментира бащата на момичето.
Карлос обвинява всички замесени в процедурата - лекаря, майката, болницата. Според бащата на Палома смъртта ѝ е свързана с прикриване.
