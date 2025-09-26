Естония забрани влизането в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик и на Ирина Влах – проруски политик от Молдова, предаде Радио Свободна Европа, цитирано от БТА.

В изявление на естонското Министерство на външните работи от вчера се казва, че министърът на външните работи Маргус Цахкна е наложил санкции на две лица, които „подкопават суверенитета и териториалната цялост на държавите и подбуждат към сепаратизъм".

„Новата санкция позволява прилагането на забрана за влизане на лица, за които има доказателства за участие или активна подкрепа на дейности в чужбина, които нарушават нормите и принципите на международното право", е цитиран Цахкна в изявлението.

По този начин Естония се присъединява към Германия, Австрия и Словения, които тази година забраниха влизането на Додик поради сепаратистките му наклонности.

Додик вече е под санкции и от Съединените щати и Обединеното кралство заради антидейтънската си дейност, припомня РСЕ. Той беше лишен от мандата си като президент на населената предимно с босненски сърби федеративна единица Република Сръбска, след като беше потвърдена присъдата на Съда на Босна и Херцеговина за неподчинение на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит. Додик беше осъден на една година затвор – която той замени със съответна парична глоба в съответствие със закона – и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности.

Предсрочните президентски избори в Република Сръбска са насрочени за 23 ноември.

Санкциите срещу молдовския политик Ирина Влах – бивш губернатор на автономната област Гагаузия в Молдова, идват в рамките на същата седмица, в която в страната се провеждат парламентарни избори, на които ще реши дали Молдова ще се сближи с Европейския съюз или с Русия, припомня РСЕ.