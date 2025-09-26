Виена кани на Дълга нощ на музеите

Повече от 650 музея в Австрия ще отворят врати през нощта на 4 октомври, за да посрещнат многобройните почитатели на инициативата "Дългата нощ на музеите". Тя се провежда под егидата на австрийската национална телевизия ORF.

За 25-и път в събитието ще участват и повече от 200 големи и малки музеи във Виена, които ще зарадват гостите си с разнообразни културни програми, беседи и изложби. Само с един билет желаещите ще имат възможност да разгледат Двореца Белведере, Природонаучния музей, Музея за история на изкуството, обектите в Квартала на музеите (включително MUMOK и Леополд), Албертина и много други. В събитието участват музеи, които обикновено не са в светлината на прожекторите. На посетителите се препоръчва да направят предварителен план за обиколката. Само по пешеходния маршрут има 81 музея, които могат да бъдат посетени в съботната нощ. Специално внимание се обръща на най-малките гости. Съществува и популярният "Детски паспорт", в който се отбелязват посетените обекти, в които се предлага програма за деца, а след третото посещение децата получават и малък подарък. СНИМКА: © ORF / Hans Leitner