Виена кани на Дълга нощ на музеите

Повече от 650 музея в Австрия ще отворят врати през нощта на 4 октомври, за да посрещнат многобройните почитатели на инициативата "Дългата нощ на музеите". Тя се провежда под егидата на австрийската национална телевизия ORF.
За 25-и път в събитието ще участват и повече от 200 големи и малки музеи във Виена, които ще зарадват гостите си с разнообразни културни програми, беседи и изложби. Само с един билет желаещите ще имат възможност да разгледат Двореца Белведере, Природонаучния музей, Музея за история на изкуството, обектите в Квартала на музеите (включително MUMOK и Леополд), Албертина и много други. В събитието участват музеи, които обикновено не са в светлината на прожекторите. На посетителите се препоръчва да направят предварителен план за обиколката. Само по пешеходния маршрут има 81 музея, които могат да бъдат посетени в съботната нощ. Специално внимание се обръща на най-малките гости. Съществува и популярният "Детски паспорт", в който се отбелязват посетените обекти, в които се предлага програма за деца, а след третото посещение децата получават и малък подарък.
Билети на стойност 19 евро се купуват от касите на участващите музеи и важат от 18 часа до полунощ. Билетите с намаление струват 16 евро и са валидни за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, военнослужещи и членове на клуб Ö1. Входът за деца под 12 години е безплатен. С един билет могат да се посетят всички атракции, а той важи и като карта за градския транспорт от 17.30 часа, както и за специалните автобуси, които превозват желаещите до по-отдалечените музеи. Изходен пункт за всички участващи в събитието музеи и за специалните автобуси е Мария Терезия Плац. Там също могат да бъдат закупени билети, плакати и брошури с подробна информация за програмите и различните маршрути, които могат да бъдат посетени пеша или с автобус.