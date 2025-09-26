Украйна създава подразделение на безпилотни системи за противовъздушна отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските военновъздушни сили ще създадат ново подразделение - сили с безпилотни системи за противовъздушна отбрана, за да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура срещу атаки с дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Това бе съобщено от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски в беседа с журналисти.

Сирски поясни, че става дума за дронове прехващачи украинско и чуждо производство, които могат да прехващат атакуващи дронове "Шахед" с висок процент на ефективност - 70% и повече. Понастоящем се създават и разширяват бойни единици, които са снабдени с такива дронове.

Генералният щаб на украинските сили разработва и други области, като например - увеличава се броят на бойните хеликоптери, които се доказаха като доста ефективни в борбата с дроновете.

Освен това главнокомандващият каза, че има планове за разработването на леки самолети, снабдени с картечници, които също са ефективни в сраженията с дронове "Шахед".

Както предаде Укринформ, украинските сили неутрализираха 128 руски дрона при атака, започнала вчера вечерта. Общо Русия е пуснала срещу Украйна 154 дрона тази нощ.