Катедралата в Нант отваря отново врати след пожара през 2020 година

След пет години реставрационни дейности, късноготическата катедрала в Нант, която беше опожарена през 2020 г., ще бъде тържествено открита отново този уикенд, съобщи австрийската информационна агенция АПА. Големият пожар - само 15 месеца след пожара в „Нотр Дам" в Париж - тогава шокира Франция.

Катедралата „Свети Петър и Павел" в Нант е едно от най-важните произведения на френската късноготическа архитектура. Строителството на сегашната църква започва през 1434 г. и продължава векове. Нефът, трансептът и страничните кораби са построени през 17 век. Църквата, включително хора и средокръстието, е завършена едва през 1891 г. С височина приблизително 38 метра, църковният свод е един от най-високите във Франция.

Фестивалната програма започва в събота с церемония в чест на пожарникарите, служителите на реда и работниците, участвали в реставрацията на сградата. В събота вечерта ще последва концерт с вечерня в катедралата. Обиколките с екскурзовод на храма ще започнат в неделя, последвани следобед от литургия за повторното отваряне с почетни гости от епархията.

Отхвърлен бежанец от Руанда, доброволец в епархията, запали катедралата през 2020 г., припомня АПА, което нанесе значителни щети върху този важен исторически обект. В момента подпалвачът излежава четиригодишна присъда за деянието си.

Повторното отваряне на катедралата, първоначално планирано за края на 2024 г., беше забавено поради високо замърсяване с олово от разтопения орган и други недовършени дейности, особено по електричеството, осветлението и сигурността. Работата по обекта все още не е завършена, като западната фасада ще бъде реставрирана още почти три години; скелето все още стои, а части от вътрешността на църквата остават за сега затворени, допълва АПА.