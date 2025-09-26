Претърсват къщата на известен певец в Холивуд заради смъртта на 15-годишно момиче в колата му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Детективи от отдела за грабежи и убийства към полицейското управление на Лос Анджелис са пристигнали в Холивуд Хилс, за да претърсят луксозна вила, свързана с американския певец D4vd – псевдонимът, с който е популярен Дейвид Антъни Бърк.

Претърсването е проведено преди няколко дни заради смъртта на 15-годишно момиче. Тялото на Селесте Ривас Ернандес беше открито няколко дни по-рано в предния багажник на Tesla, регистрирана на името на Дейвид Антъни Бърк, съобщават американските медии, цитирани от Би Ти Ви.

Според властите къщата не е собственост на певеца, а му е отдадена под наем чрез неговия мениджър и сумата от 20 000 долара на месец.

Според разследващите автомобилът, в който е намерено тялото на 15-годишното момиче, е бил паркиран близо до луксозната вила.

Колата е била прибрана на охраняем паркинг, а дни по-късно служители усетили силна миризма и открили тялото, увито в чувал, в предния багажник.

Според американски медии разследващите търсят цифрови следи и записващи устройства, които биха могли да свържат къщата със случая.

Все още няма повдигнати обвинения срещу D4vd и той не е официално посочен като заподозрян.

Причината за смъртта на Селесте Ривас остава загадка. Все още се е очакват резултатите от аутопсията и токсикологията. Очаква се тези анализи да изяснят как е починала тийнейджърката.

Момичето беше в неизвестност от април 2024 г. То е идентифицирано чрез съдебномедицински тестове и отличителна татуировка на показалеца ѝ.

В социалните мрежи се разпространяват коментари за възможна връзка между певеца и Селесте Ривас, подхранвани от спекулациите, че двамата имат подобни татуировки. Все още обаче няма официално потвърждение за това.

След откриването на тялото D4vd отмени всички планирани участия – не само в САЩ, но и в Европа. Всички дати бяха отменени от промоутъри и платформи за билети заради продължаващото разследване.

Междувременно вниманието към Дейвид се засилва и заради песента му „Селесте", в която разказва за момиче със същото име, което много обича.