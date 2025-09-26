Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел и осъди изявление на Лавров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и строителството на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено в реч пред Общото събрание на ООН от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.