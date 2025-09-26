ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21374943 www.24chasa.bg

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел и осъди изявление на Лавров

2116
Германия СНИМКА: Pixabay

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и строителството на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено в реч пред Общото събрание на ООН от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.

Германия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?