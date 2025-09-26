Откриха зловещи прилики между филм с Никълъс Кейдж и убийството на Чарли Кърк

Няколко зловещи прилики между убийството на Чарли Кърк и филма Snake Eyes от 1998 г. бяха посочени от наблюдателни потребители в социалните мрежи. Кърк, основател на организацията Turning Point USA, беше смъртоносно прострелян, докато присъстваше на събитие в Университета на долината Юта на 10 септември.

Филмът Snake Eyes от 1998 г., режисиран от Брайън Де Палма, е с участието на Никълъс Кейдж в ролята на Рик Санторо – корумпиран полицай, който разкрива конспирация след като министърът на отбраната е убит по време на боксов мач.

Потребители в социалната мрежа X (бивш Twitter) споделят публикации относно приликите между филма и убийството на Кърк – някои го наричат „съвпадение", а други говорят за „програмиране чрез фикция" (predictive programming). Въпреки приликите между филма и реалността, тези твърдения остават непотвърдени.

Във филма се извършва политическо убийство по време на боксов мач, като жертвата е министърът на отбраната, Чарлз Къркланд.

Първата прилика, на която потребителите обръщат внимание, е в самото име — пълното име на Чарли Кърк е Чарлз Джеймс Кърк, а във филма името на убития е Чарлз Къркланд. Във филма Къркланд е застрелян в шията, а видеоклипове от покушението над Чарли Кърк също показват, че куршумът го е уцелил отстрани на шията.

Потребителите посочват и друго съвпадение — боксьорът, който губи мача в Snake Eyes, когато Къркланд е застрелян, се казва Линкълн Тайлър. В случая с Кърк, арестуваният е 22-годишен жител на Юта на име Тайлър Робинсън. Именно името „Тайлър" кара потребителите в X да виждат още една връзка, пише Би Ти Ви.

Освен това, се твърди, че боксовият мач във Snake Eyes се провежда на 10 септември – същата дата, на която е убит Кърк – но досега няма официално потвърждение за това.

И това не е всичко — филмът има и връзки с Доналд Тръмп, когото Кърк силно подкрепяше. Част от филма е заснета в Trump Taj Mahal Hotel & Casino в Атлантик Сити. Според IMDb, персонажът Гилбърт Пауъл също е базиран на Тръмп.