Русия: Украинските удари срещу Каспийския тръбопровод са срещу интересите на САЩ

Министерството на външните работи на Русия днес заяви, че украинската атака с дронове срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е против интересите на САЩ, Казахстан и Русия, както и на глобалната енергийна сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

КТК, който основно пренася петрол от Казахстан, преустанови операциите по натоварване на танкерите след украинската атака с дронове срещу южното руско пристанище Новоросийск в сряда.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза в изявление, че атаката "показва надменното отношение към лидерите на страните на държавите, лично ангажирани в установяването на диалог за мир".

"КТК играе важна роля в осигуряването на глобалната енергийна сигурност и реализирането на икономическите интереси на страните членки (на ЕС), което се признава единодушно от всички акционери в КТК и ръководствата на страните членки в КТК", заяви говорителката.

Сред акционерите в КТК са американските гиганти "Шеврон" и "Ексън Мобил".