Украинският главнокомандващ: Русия използва нова стратегия - много атаки с малко войници

Руската армия използва нова военна стратегия, основаваща се на извършването на многобройни атаки с малочислени групи войници за по-лесно пробиване на украинската отбрана, заяви днес главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, цитиран от Франс прес.

"От началото на това лято, тактиките на неприятеля се промениха", уточни Сирски пред журналисти.

"Малочислените отряди, използвани при атаките в Източна Украйна, се състоят от четирима или шестима войници, които имат задачата да навлязат колкото се може по-надълбоко на украинска територия, без да бъдат забелязани. Крайната им цел е да парализират украинските логистични връзки и да овладеят нови територии без да използват много жива сила", поясни военачалникът. Чрез тази стратегия руските войници "обявяват присъствието си", като забиват руското знаме, претендирайки, че са напреднали, въпреки че съставляват малка част от основната руска сила.

Генералът сравни тактиката с тази на "хилядата разреза" - форма на мъчение, при която се нанасят множество порезни рани.

Според Сирски руската армия е действала по този начин близо до града Добропилия в Донецка област, както и в Днипропетровска област, където нахлуха това лято за пръв път от началото на инвазията през 2022 г.

Той призна, че ситуацията на фронта е трудна и че руската армия продължава да напредва на важни направления, например близо до градовете Покровск и Добропиля.

Русия е превзела около 1% от територията на Украйна за една година според анализ на Франс прес, основаващ се на данни от американския Институт за изследване на войната, който е в съдействие с Проекта за критични заплахи (Critical Threats Project).

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели Юнаковка - село в Сумска област, Североизточна Украйна.

Според Олександър Сирски фронтът също така се е разширил с 200 километра за една година, за да достигне 1250 километра сега, пише БТА.

Украинският главнокомандващ каза още, че противовъздушната отбрана на страната се е засилила през последните месеци. За да отблъсне руските атаки, Украйна възнамерява да използва повече хеликоптери и лека авиация, предвид тяхната доказана ефективност.