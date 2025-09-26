ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страни от ЕС, включително България: Изграждането на стена срещу дронове е приоритет

Андрюс Кубилюс СНИМКА: Екс/@InneWilno

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия е приоритет за няколко държавни от ЕС, заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.

Системата трябва да има способности за засичане, проследяване и прехващане, подчерта Кубилюс в Хелзинки след видеоконференция с министрите от десет страни членки на ЕС, включително балтийските републики, Полша, Финландия, Дания.

В срещата участваха също представители на България, Румъния, Унгария, Словакия, както и на Унгария и НАТО, посочва Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Еврокомисарят по отбраната заяви, цитиран от АФП, че трябва да бъдат разработени допълнителни способности срещу дронове и уточни, че подробна техническа пътна карта ще бъде изготвена с национални експерти.

