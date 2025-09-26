Населението на Великобритания отчита втория най-голям годишен ръст от 75 г. заради миграцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Населението на Великобритания е регистрирало втория най-голям годишен ръст за повече от 75 години, което се дължи на рязко нарасналата миграция, сочат официални данни, цитирани от в. "Индипендънт".

Броят на хората в страната е нараснал със 750 000 до юни 2024 г., сочат новите изчисления на Националната статистическа служба (ONS).

Ръстът се дължи предимно на международната миграция към Великобритания, като ражданията и смъртните случаи оказват съвсем малко влияние за промяната.

Към средата на 2024 г. населението е достигнало рекордните 69,3 милиона души - с 755 254 повече (1,1 на сто) спрямо 68,5 милиона през юни 2023 г., според данните на статистическата служба.

Това е второто най-голямо повишение най-малко от 1949 г., откакто има налични сравними данни, като по-голям ръст е отчетен единствено през предходните 12 месеца - от средата на 2022 до средата на 2023 г., когато увеличението е било 890 049 души, пише БТА.

Все пак нетната миграция вече намалява - броят на хората, които идват във Великобритания за учене и работа, спада на годишна база, отбелязва "Индипендънт".

Данни от май тази година показват, че разликата между пристигащите и напускащите страната е била 431 000 за годината до декември 2024 г. - най-ниското ниво от юни 2021 година.

Това се случва на фона на въвеждането от премиера Киър Стармър на лични карти за всички работещи във Великобритания като мярка срещу незаконната заетост.

Броят на ражданията във Великобритания за годината до юни 2024 г. е най-ниският от поне 42 години. Най-бърз ръст на населението е отчетен в Англия - 1,2 на сто в сравнение с Шотландия (0,7 на сто), Уелс (0,6 на сто) и Северна Ирландия (0,4 на сто).

В Уелс и Шотландия за същия период е имало повече смъртни случаи, отколкото раждания.

Счита се, че 1 235 254 души са имигрирали във Великобритания за 12-те месеца до юни 2024 г., докато 496 536 вероятно са емигрирали. Това означава нетна миграция от 738 718 души.

Националната статистическа служба изчислява, че нетната миграция - разликата между влизащите и напускащите страната, е причината за 98 на сто от общото увеличение на населението.