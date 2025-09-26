Дания не планира да задейства член 4 от Северноатлантическия договор

Дания няма намерение да задейства член 4 от Северноатлантическия договор след нахлуването на безпилотни летателни апарати в близост до граждански и военни обекти, довело до затварянето на въздушното пространство на страната тази седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на датския министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие, пише БТА.

"Член 4 е бил активиран девет пъти в цялата история на НАТО, два от които бяха неотдавна във връзка със случилото се с Полша и Естония, така че нямаме причина да го правим", заяви пред журналисти Ларс Льоке Расмусен.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен свърза инцидента с дроновете, който наложи затварянето на летището в Копенхаген в понеделник вечер, с предполагаемата руска актвиност с безпилотни летателни апарати в цяла Европа, но без да предоставя доказателства. Твърденията ѝ бяха категорично отхвърлени от Москва.

Вчера датският външен министър обяви, че страната му ще предостави 2,7 милиарда датски крони (422,4 милиона долара) на Украйна, от които голяма част ще бъдат инвестирани в украинската отбранителна промишленост.