ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21375840 www.24chasa.bg

Дания не планира да задейства член 4 от Северноатлантическия договор

1316
Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен Снимка: Twitter/@gdhnews

Дания няма намерение да задейства член 4 от Северноатлантическия договор след нахлуването на безпилотни летателни апарати в близост до граждански и военни обекти, довело до затварянето на въздушното пространство на страната тази седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на датския министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен. 

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие, пише БТА. 

"Член 4 е бил активиран девет пъти в цялата история на НАТО, два от които бяха неотдавна във връзка със случилото се с Полша и Естония, така че нямаме причина да го правим", заяви пред журналисти Ларс Льоке Расмусен. 

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен свърза инцидента с дроновете, който наложи затварянето на летището в Копенхаген в понеделник вечер, с предполагаемата руска актвиност с безпилотни летателни апарати в цяла Европа, но без да предоставя доказателства. Твърденията ѝ бяха категорично отхвърлени от Москва. 

Вчера датският външен министър обяви, че страната му ще предостави 2,7 милиарда датски крони (422,4 милиона долара) на Украйна, от които голяма част ще бъдат инвестирани в украинската отбранителна промишленост. 

 

Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен Снимка: Twitter/@gdhnews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?