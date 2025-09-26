Световен рекорд по люти чушки: италианец изяде 1,122 кг за 30 минути

Следващият шампионат е в София

54-годишният италианец Кармело Франкавила е новият световен шампион по ядене на люти чушки, съобщи в."Кориере дела сера". Той е от Мезание, до Бриндизи, и шокира публиката, изяждайки 1 кг. и 122 г. люти чушки за 30 минути.

Това постижение дойде по време на легендарния Фестивал на лютите чушки в Диаманте, Калабрия – събитие, организирано от Италианската академия на лютото. Франкавила, който вече е бил 4 пъти шампион на Италия, тази година надмина себе си със 100 грама повече от предишния си рекорд. Така си осигури световната титла.

„Участвам в Диаманте вече 10 години", сподели пред медиите Кармело с усмивка. „От четири години съм национален шампион, от две години съм най-добрият в категорията Superhot, и най-накрая – рекордът е мой."

Франкавила работи като техник във вятърна енергийна компания, но страстта му към лютото датира от дълги години . "Още като дете обичах лютото. Спомням си как баща ми донесе цяла касетка люти чушки от пазара и аз с майка ми изядохме над 10 килограма за седмица!

За да поддържа формата си, Кармело всеки ден яде по 3–4 супер люти чушки. „Всеки ден тренирам, за да остана привикнал към лютото. А сега увеличавам дозата – защото следващата спирка е София".

Българската столица ще домакинства Европейския шампионат на League of Fire за 2025 г.на 4 октомври. Той ще е в рамките на Sofia Chilli Fest'25, организиран от Chilli Hills Farm.

Шампионатът в София е петото юбилейно издание на European Title Belt Match - събитие, което събира най-добрите „лютоманиаци" от цяла Европа. Настоящият шампион –Джанкарло Гаспарото (Италия) , ще защитава титлата си срещу елитна група участници, включително и българинът Николай Филипов.

Победителят в София ще получи правото да се състезава за междуконтиненталната и за световната титла в League of Fire – върхът на професионалното люто ядене.