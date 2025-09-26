Нидерландски тийнейджъри са арестувани по подозрения в шпионаж в полза на Русия

Двама тийнейджъри са били арестувани по-рано тази седмица в Нидерландия по подозрение, че са шпионирали в полза на проруски хакери, предаде Ройтерс, позовавайки се на нидерландския вестник "Телеграф".

Прокуратурата потвърди, че в понеделник са задържани двама 17-годишни младежи.

Те са арестувани по подозрение, че са свързани с подкрепяна от правителството (на Русия) намеса", заяви говорителката на прокуратурата Брехте ван де Мосдейк и добави, че не може да даде допълнителна информация, тъй като заподозрените са непълнолетни, пише БТА.

Цитирайки бащата на едно от момчетата, "Телеграф" съобщи, че те са обвинени, че са осъществявали контакт с проруски хакери в приложението "Телеграм". Мъжът каза още, че са им повдигнати обвинения за шпионаж, тъй като са се разхождали с устройства или приложения за заснемане на данни и изпращани чрез цифрови мрежи в райони на Хага, в които са разположени централата на европейската полицейска организация Европол и на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), както и много посолства.

Евроюст помогна за създаването и установяването в Хага на съвместен разследващ екип на Украйна, страните членки на ЕС, Европол и Международния наказателен съд, който разследва предполагаемите руски престъпления, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Нидерландската разузнавателна служба отказа да коментира публикацията на "Телеграф".