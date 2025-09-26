ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емрах пак кара кола, уж беше без книжка (Видео)

Запрянов и министрите на отбраната от източния фланг на ЕС обсъдиха създаване на стена срещу дронове

Министърът на отбраната Атанас Запрянов Снимка: Архив

Министърът на отбраната Атанас Запрянов участва днес, 26 септември, в неформални консултации по инициативата за укрепване на източните граници на Европейския съюз и създаване на стена срещу дронове, лансирана от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата бе свикана от комисаря по отбранителна индустрия и космос Андриус Кубилиус и в нея участваха върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас, министрите на отбраната на страните от източния фланг на Съюза и на Украйна, както и представител на НАТО.

Обсъдени бяха възможните параметри на новата инициатива, както и потенциалните източници за нейното финансиране. Министрите се обединиха около позицията приоритетната необходимост от изграждането на способности за защита от дронове да се осъществи в тясна координация с НАТО, на основата на единна концепция и чрез търсене на съвременни технологични решения. Министър Запрянов, наред със своите колеги, подчерта значението на осигуряването на безвъзмездно финансиране от бюджета на ЕС за осъществяването ѝ. В своето изказване той говори също така за необходимостта от изграждане на критични способности за гарантиране на сигурността в Черно море като част от източните граници на ЕС.

Консултациите се проведоха чрез видеоконферентна връзка и имаха за цел подготовка на дебата по темата на предстоящите през месец октомври Европейски съвет и Съвет „Външни работи/Отбрана".

Министърът на отбраната Атанас Запрянов Снимка: Архив

