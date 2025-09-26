Тръмп: Близо съм до споразумение за войната в Газа, заложниците ще бъдат освободени скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Изглежда, имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп, без да даде повече подробности.

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас" на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.

Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Президентъ на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.