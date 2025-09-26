Нетаняху пред празна зала в ООН: Слабохарактерни сте, признаването на Палестина е лудост (Обзор)

Пред почти празна зала по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк премиерът на Израел Бенямин Нетаняху се закани, че Тел Авив “ще довърши работата си в Газа възможно най-бързо”, съобщи Би Би Си.

Голяма част от делегатите напуснаха аудиториума в петък преди началото на обръщението на Нетаняху в знак на протест срещу израелските атаки в анклава. Демонстрации обхванаха и Ню Йорк, като хиляди се събраха с палестински флагове и лозунги “Спрете геноцида в Газа” и “Свобода за Палестина!”. Сред тълпата имаше и представители на ултраортодоксалните евреи в САЩ.

Празни зали и протести обаче явно не могат да смутят Нетаняху, който от трибуната остро критикува страните, които преди дни признаха Палестина за независима. “Мнозина се предадоха заради натиска на пристрастни медии, радикални ислямистки гласове и антисемитски тълпи”, посочи той, като се обърна директно към ООН: “Това е обвинение към вас, към слабохарактерните лидери, които умиротворяват злото, вместо да подкрепят нация, чиито смели войници ви пазят от варварите пред портите”. Според Нетаняху признаването на Палестина “е лудост и безумие, което ние няма да направим”.

Израелският премиер твърди, че 90% от палестинците подкрепят атаката на “Хамас” от 7 октомври 2023 г., като според него “убийството на евреи явно се отплаща”. “Позорното ви решение ще насърчи тероризма срещу евреите и срещу невинни хора навсякъде”, посочи още той. Проучвания обаче сочат, че към момента около 50% от палестинците подкрепят нападението на “Хамас” от 2023 г. В речта си Нетаняху се обърна директно към израелските заложници в Газа: “Наши смели герои, не сме ви забравили нито за миг. Народът на Израел е с вас, няма да спрем, докато не ви върнем всички у дома”. Обръщение имаше и към “Хамас”: “Освободете заложниците веднага, ако искате да останете живи”. Очакваше се речта на Нетаняху да бъде излъчена през високоговорители и мобилни телефони в анклава, но жители на Газа посочиха, че не са получили известия за живото ѝ излъчване.

Нетаняху показа и “карта на настоящата ситуация”, като отбеляза, че повечето заплахи пред Тел Авив вече ги няма, и благодари на Доналд Тръмп за “смелите действия” срещу Иран. Израелският премиер коментира още, че “вратата към мира” със Сирия и Ливан е отворена, но дотогава “ще предприемем всички необходими действия, за да се защитим”.

